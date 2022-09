Loubegaffer – Grüne Sommaruga, neues Pussy-Riot-Graffiti YB hat im Kybunpark für einige Minuten einen altbekannten Trainer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga ein neues Auto. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Ein weiteres Solidaritäts-Graffiti ist in Bern – genauer am SBB-Viadukt auf dem Vorplatz – aufgetaucht. Foto: Die Loubegafferin

Letzte Woche wurde die russische Punkband Pussy Riot verhaftet, als sie in Köniz ein Graffiti mit dem Wort «War» und einer Kilometerangabe anbrachte. Damit sollte die Bevölkerung daran erinnert werden, wie nahe der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt. Gleichentags wurde der Vandalenakt entfernt, nur damit zwei Tage später Unbekannte ein Schild mit ähnlicher Aufschrift an die Mauer anbrachten.