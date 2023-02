Co-Präsidentin Junge Grüne – Grüne nominieren Magdalena Erni als Spitzenkandidatin Für die Nationalratswahlen 2023 nominieren die Grünen Kanton Bern die 19-jährige Thunerin Magdalena Erni als Spitzenkandidatin. Laura Waldorff

Die Grünen Kanton Bern nominieren Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahlen 2023. Foto: Joel Schweizer

Die Grünen Kanton Bern haben nebst den Bisherigen Christine Badertscher, Natalie Imboden und Aline Trede und Kilian Baumann die Thunerin Magdalena Erni als Spitzenkandidatin nominiert. Die 19-Jährige ist aktuell als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz tätig.

Magdalena Erni studiert an der Universität Bern Volkswirtschaftslehre. Politisiert wurde sie als 17-Jährige durch den Klimastreik.

Sie engagiert sich besonders für die Themen Klima, Wirtschaft und Gleichstellung. Ein weiterer Fokus ist für sie die Vertretung der jüngeren Generationen in der Politik. «Gerade in der heutigen Zeit ist es doch wichtig, dass Junge in den Parlamenten sitzen und mitbestimmen», sagte Erni nach den Gemeindewahlen in Thun und Steffisburg im Dezember 2022. Ein weiteres Anliegen ist für sie, die ländlichen Regionen im Kanton zu stärken.

Die Grünen setzen somit bei den Nationalratswahlen auf einen hohen Frauenanteil und vier Kandidierende, die jünger als 30 Jahre sind.

