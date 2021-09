Widerstand gegen Armeepläne – Grüne kritisieren geplantes Logistikzentrum in Burgdorf Auf dem Areal des früheren AMP Burgdorf wird kräftig ausgebaut. Die Grünen sorgen sich nun um die Folgen für Umwelt und Bevölkerung. Regina Schneeberger

Vier Hallen des ehemaligen AMP Burgdorf werden abgebrochen und durch eine einzige grosse ersetzt. Visualisierung: VBS

In zwei Jahren sollen die Baumaschinen auf dem Armeegelände in der Lochbachmatte auffahren. Denn der ehemalige Armeemotorfahrzeugpark (AMP) Burgdorf ist in die Jahre gekommen. Die Anlage ist sanierungsbedürftig.

Und weil die Armee zusätzliche Lager- und Betriebsflächen für Pneufahrzeuge und Armeematerial benötigt, wird der Standort Burgdorf kräftig ausgebaut. Armasuisse rechnet mit Kosten von 148 Millionen Franken. Das wurde Anfang September bekannt.

Nahe der Emme

Nun regt sich gegen die Pläne Widerstand. Die Burgdorfer Grünen monieren in einer Medienmitteilung: «Deutlich mehr Motorfahrzeuge des Militärs sollen dort über dem Grundwasserstrom der Emme gereinigt, betankt, repariert sowie Benzin und Diesel gelagert werden. Direkt neben einem Naturschutzgebiet, das überraschenderweise genau an den Grenzen des AMP-Gebietes endet.»