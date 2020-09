Wahlen in Hilterfingen – Grüne holen auf Anhieb zwei Sitze Die neue politische Kraft in Hilterfingen luchst der SP sowie der FDP jeweils einen Sitz ab. Auf der Liste der SVP schafft Stefan von Allmen die Wiederwahl nicht.

Martin Christen (Grüne, neu). Foto: PD Rebekka Strub (Grüne, neu). Foto: PD Franz Rüegg (FDP, bisher) Foto: PD 1 / 7

In Hilterfingen schaffen die Grünen auf Anhieb mit zwei Sitzen den Einzug in den Gemeinderat. Auf ihrer Liste am meisten Stimmen erhalten haben Martin Christen (829) und Rebekka Strub (666). Die Grünen holen die Sitze auf Kosten der Sozialdemokraten sowie der FDP, die jeweils einen Sitz verlieren.

Für die FDP schaffen der amtierende Gemeindepräsident Gerhard Beindorff (1378 Stimmen), Peter Fischer (1185) und Franz Rüegg (897) die Wiederwahl; der bisherige Roland Bühlmann war wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr angetreten. Für die SP wiedergewählt ist Erich Marti (780 Stimmen) mit knappem Vorsprung vor der neu angetretenen Yvonne Christen Townsend (765). Nachdem Sonja Bühler ebenfalls wegen Amtszeitbeschränkung aus dem Gemeinderat ausscheidet, hat die SP nur noch einen Sitz im Rat.

Auf der Liste der SVP hat Vizegemeindepräsident Stefan von Allmen die Wiederwahl verpasst. Von Allmen, der 711 Stimmen holte, wurde von Roger Allenbach (809 Stimmen) überholt.

Das Gemeindepräsidium wurde am heutigen Wahlsonntag formell noch nicht bestimmt; es darf aber davon ausgegangen werden, dass der im Gemeinderat wiedergewählte Gerhard Beindorff Gemeindepräsident bleibt.

pd/cb