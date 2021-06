Wegen Covid-Betrug verurteilt – Gründer von Mein Arzt muss ins Gefängnis Er liess über 30 Arztpraxen kollabieren. Nun wurde der Österreicher wegen Corona-Kreditbetrugs zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Daniela Schenker

In diesem Geschäftshaus in Glattbrugg befand sich der Hauptsitz der Praxiskette Mein Arzt. Foto: Balz Murer

500 oder mehr Hausarztpraxen wollte Christian Neuschitzer mit der Praxiskette Mein Arzt in der Schweiz übernehmen. Das sagte der Österreicher in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens vor einem Jahr. Gut 30 schaffte er bis zu seinem Scheitern. Fünf davon betrieb die Kette im Kanton Zürich, zwei in der Stadt Zürich, eine in Illnau-Effretikon, eine in Höri und eine in Greifensee. Nur zwei Monate nach Neuschitzers vollmundiger Prognose im Fernsehen dann der Kollaps. Mein Arzt zahlte keine Löhne mehr. Praxisangestellte standen ohne Arbeit und Lohn da, Vermieter ohne Mieteinnahmen. Zehntausende von Patientinnen und Patienten fanden sich vor geschlossenen Türen der oft einzigen Praxis im Dorf wieder, hatten keinen Zugang zu ihrer Krankenakte. Kurze Zeit später leitete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung ein.