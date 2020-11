Umbruch in Reisebranche – Gründer kaufen Globetrotter zurück Die DK Travel Holding steigt bei Globetrotter aus. Damit ist das Berner Reiseunternehmen wieder zu 100 Prozent im Besitz von André Lüthi und Walter Kamm. Michael Bucher

Gehören nicht mehr zur Globetrotter-Welt: (v.l.) Andreas Keller (Verwaltungsrat DKSH) und Angelo van Tol (CEO Diethelm Keller Group). Walter Kamm und André Lüthi (beide Globetrotter Group AG) verbleiben als alleinige Besitzer. Foto: PD

Globetrotter hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Da ist allen voran die Corona-Pandemie, welche der gesamten Reisebranche heftig zusetzt. Von Umsatzeinbussen bis zu 90 Prozent seit März ist die Rede. Globetrotter droht ein Millionenverlust. Bereits im Juni wurde bekannt, dass das Reiseunternehmen mit Sitz in Bern vier von 21 Filialen in der Schweiz schliesst. Laut Globetrotter-Verwaltungsratspräsident André Lüthi wurden bislang rund 50 Stellen abgebaut, zum Teil handle es sich um Abgänge, die nicht wiederbesetzt wurden.

Kürzlicher Konkurs

Nun steht Globetrotter vor dem nächsten Umbruch. Die achtjährige Partnerschaft mit der DK Travel Holding geht zu Ende, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die DK Travel Holding gehört zur Schweizer Diethelm Keller Group, einem milliardenschweren Familienunternehmen aus Zürich. Die DK Travel Holding besass 50 Prozent am Berner Reiseunternehmen. Diese kaufen nun die beiden Globetrotter-Gründer André Lüthi und Walter Kamm zurück und sind somit wieder alleinige Besitzer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er dürfte aber unterhalb des Preises liegen, den die DK Travel Holding vor acht Jahren für ihre Anteile bezahlte.

Zu den Verkaufsgründen der DK Travel Holding will Lüthi nichts sagen. Doch Tatsache ist, dass auch dieses Unternehmen einen Umbruch erlebt. So ging etwa vor einigen Monaten der zur Holding gehörende Studenten- und Jugendreiseveranstalter STA Travel in Konkurs.

Lüthis Optimismus

Auf die Frage, ob kein anderer Käufer bereitgestanden sei, verweist André Lüthi auf die «konstruktive Partnerschaft» mit der DK Travel Holding. «Da ist es normal, dass man zuerst untereinander schaut.» Vor acht Jahren, beim Einstieg der Holding bei Globetrotter, meinte Lüthi, diese Lösung könne das langfristige Bestehen von Globetrotter sichern, da es nun eine finanzstarke Gruppe im Hintergrund gebe. Doch die gibt es nun nicht mehr. Das bedeutet, dass Lüthi und Kamm in dieser «Jahrhundertkrise» wohl vermehrt Geld in die Firma werden einschiessen müssen.

André Lüthi gibt in der Medienmitteilung trotzdem positive Töne von sich. Man arbeite intensiv an der künftigen Strategie und bereite sich auf die «neue Tourismuswelt nach der globalen Pandemie» vor. «Wir mögen kleiner aus der Krise hervorgehen, aber mittelfristig nicht weniger erfolgreich», ist der Globetrotter-Chef überzeugt.