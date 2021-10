Stiftung Schloss Hünegg – Grottensanierung zog weitere Kreise Die Stiftung Schloss Hünegg saniert das Grottengewölbe im Park. Das Vorhaben ist aufwendiger als geplant und braucht jetzt eine Bewilligung. Andreas Tschopp

Stiftungsrat Herbert Guntelach bei der restaurierten Grotte im Hüneggpark. Darüber ist die neu erstellte Betonmauer sichtbar, für die nachträglich ein Baugesuch gestellt werden musste. Foto: Andreas Tschopp

Beim Bau des Schlosses Hünegg Anfang der 60er-Jahre des 19. Jahrhunderts wurde am Fuss des Hügels, auf dem das Schloss steht, ein Grottengewölbe aus Tuffstein (siehe Box) angelegt. Wie in einer natürlichen Tropfsteinhöhle tropft dort Wasser von der Decke in das Becken darunter.

Seit geraumer Zeit ist dieser Prozess aber gestoppt wegen Sanierungsarbeiten. Diese waren ursprünglich nur für das Grottengewölbe vorgesehen, umfassen nun jedoch den ganzen Abhang bis hinauf zum Kanzelweg, der oben vorbeiführt.