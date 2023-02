Unverpackt nach dem Boom – Grossverteiler geben auf – die Kleinen kämpfen weiter Das Geschäft gegen Plastik und Lebensmittelverschwendung ist hart und zahlt sich nicht immer aus. Drei Betroffene aus dem Kanton Bern erzählen. Pia Scheidegger

This Rutishauser und Natalie Jacot im Unverpackt-Laden Tante Emma in Münsingen. Foto: Christian Pfander

Mit einem Suppenlöffel schöpft Natalie Jacot ungekochte Hörnli von einem Glas ins andere. Im Hintergrund hängen kleine Silos an den Wänden, sie sind gefüllt mit Popcorn-Mais, verschiedenfarbigen Linsen und Reis. Denn hier, im Tante-Emma-Laden in Münsingen, sind die meisten Lebensmittel nicht verpackt. Jacot ist dieses Konzept mehr als vertraut, sie führt in Thun einen eigenen Unverpackt-Laden.