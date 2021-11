Kantonale Abstimmungen - Grossraubtiere im Wallis, Gesundheitsgesetz in Obwalden – die regionalen Urnengänge

Ticker zum Covid-Gesetz Urnen schliessen bald | Bern bereitet sich auf Kundgebung der Gegner vor

In den letzten Umfragen hatte das Covid-Gesetz eine breite Zustimmung. Allerdings ist nicht klar, wer am Schluss am besten mobilisiert hat. Resultate, Infografiken und Stimmen zum Urnengang.