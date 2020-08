Fehlende Übersicht im Einkauf – Grossratskommission unzufrieden mit Berner Beschaffungswesen Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates (GPK) kritisiert das Einkaufsverhalten des Kantons.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des bernischen Grossen Rats ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie der Kanton Bern Güter und Dienstleistungen beschafft. Dem Kanton Bern fehle die Übersicht, kritisiert die GPK. Und obwohl 2015 fünf zentrale Beschaffungsstellen geschaffen worden seien, würden Güter immer noch dezentral eingekauft.

Ende 2014 hatte die Berner Regierung bekanntgegeben, Anfang 2015 würden fünf zentrale Beschaffungsstellen geschaffen für den Einkauf von Büromaterial, Fahrzeugen, Computern und anderem. Der Einkauf solle so professioneller werden. Auch sei damit zu rechnen, dass dadurch pro Jahr sieben Millionen Franken einzusparen seien.

Die fünf Beschaffungsstellen wurden laut damaligen Angaben bei der Finanzverwaltung, der Kantonspolizei, dem Amt für Informatik und Organisation und dem Amt für Grundstücke angesiedelt.

Fünf Jahre später wollte die GPK wissen, ob die Erwartungen der Berner Regierung eingetroffen sind, wie GPK-Präsident Peter Siegenthaler am Dienstag auf Anfrage sagte. Sie forderte vom Regierungsrat eine gesamtstaatliche Übersicht über alle Beschaffungen ab einem Wert von 50'000 Franken, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung des Grossen Rats bekanntgab.

Die Kantonsregierung liess aber die Kommission wissen, eine solche Aussage sei erst im Jahr 2025 möglich. Erst wenn die zweite Phase der Einführung des neuen ERP-Systems abgeschlossen sei, könne sie Auskunft geben.

ERP bedeutet Enterprise Resource Planning. Den Kauf dieser Software bewilligte der bernische Grosse Rat Ende 2016. Das Programm dient der Unterstützung der Supportprozesse beim Kanton Bern.

Fehlender Überblick «bedenklich»

Diese Aussage gefällt der GPK nicht: Dass bis 2025 kein gesamtstaatlicher Überblick bestehe, was und wie viel der Kanton beschaffe und wie gross die erzielten Einsparungen durch zentrale Beschaffungen seien, sei «bedenklich», schreibt die GPK in ihrer Mitteilung.

Dieser Umstand erschwere nach Ansicht der GPK letztlich auch die erfolgreiche Bekämpfung und Verhinderung von Korruption. Genau dies habe zu den Zielen gehört, welche 2015 mit der Neuorganisation und Professionalisierung des Beschaffungswesens hätten erreicht werden sollen.

Mitte 2014 hatte die bernische Finanzkontrolle einen Bericht zu millionenschweren Informatik-Beschaffungen der Berner Kantonspolizei vorgelegt. Dies nach Filz-Vorwürfen in den Medien.

Die Finanzkontrolle sagte im Bericht, es gebe keine Anzeichen von Korruption oder nicht ordnungsgemässer Verwendung von Geldern. Doch verbessern lasse sich etwa die Beschaffungsstrategie und die Regelung von Verantwortlichkeiten bei Einkäufen.

Keine Kontrolle von oben

Im Sinn einer Stichprobe hat sich die GPK auch eine von den Direktionen zusammengetragene Liste der kantonsweiten Fahrzeugbeschaffungen im Zeitraum von anderthalb Jahren geben lassen. Aufgrund dieser Liste kommt die Kommission zum Schluss, dass trotz der zentralen Beschaffungstelle «Mobilität» nicht alle Fahrzeuge des Kantons über diese Stelle beschafft worden sind.

Sie habe den Eindruck, dass niemand von oben her kontrolliere, ob Beschaffungen nach vorgegebenen Standards ablaufen und ob Beschaffungen gleicher Elemente möglichst gebündelt werden. Das schreibt die GPK.

Erschwert Kampf gegen Korruption

In Sachen Korruption habe die Kantonsregierung mit der Schaffung eines Verhaltenskodex im Jahr 2016 und mit verschiedenen Sensibilisierungsmassnahmen durchaus Massnahmen ergriffen, sagt die GPK weiter.

«Weitere Fortschritte sind nach Ansicht der GPK aber nur möglich, wenn die Beschaffungsprozesse standardisiert und die Kontrollen ausgebaut werden.»

Die GPK hatte im Juli 2016 die Existenz des Verhaltenskodex publik gemacht. Sie lobte diesen damals als «gutes und zweckmässiges Instrument». Nach GPK-Angaben handelt es sich um eine Broschüre von zwölf Seiten.

