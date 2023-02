Projekt «Avenir Berne Romande» – Grossratskommission unterstützt neues Verwaltungszentrum Moutier wechselt 2026 in den Kanton Jura. Deshalb ist eine Reorganisation der kantonalen Verwaltung im Berner Jura geplant.

In Tavannes BE soll mit dem Projekt "Avenir Berne romande" ein neues Verwaltungszentrum entstehen. Ein Bezug des Gebäudes ist erst 2029 geplant. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK) des Grossen Rats hat sich hinter das Projekt «Avenir Berne romande» gestellt. Sie sieht nur wenige Optimierungen und empfiehlt dem Grossen Rat einstimmig den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Das teilte die SAK am Freitag mit. Das Projekt «Avenir Berne Romande», welches von der Staatskanzlei im Auftrag des Regierungsrats erarbeitet wurde, sieht eine Reorganisation der kantonalen Verwaltung im Berner Jura vor. Dies aufgrund des Transfers der Stadt Moutier in den Kanton Jura am 1. Januar 2026.

So soll in Tavannes in ehemaligen Industriegebäuden ein neues Verwaltungszentrum entstehen. Im benachbarten Dorf Reconvilier plant der Kanton ein gemeinsames Zentrum für Justiz und Polizei.

Der Präsident der SAK, Grossrat Christoph Grupp (Grüne), begrüsst die Konzentration der Staatsanwaltschaft, der Justiz und der Polizei an einem Standort. So seien die Wege kürzer und es könnten Synergien genutzt werden, sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Da in Reconvilier das Gebäude noch gebaut werden muss, ist ein Bezug der zu erstellenden Räumlichkeiten nicht vor Ende 2029 geplant. Der Regierungsrat schliesst aber einen vorübergehenden Verbleib der Justiz und der Kantonspolizei auf jurassischem Boden in Moutier aus, so im Bericht der Staatsanwaltschaft vom November 2022.

Deshalb sollen diese Verwaltungsstellen in Provisorien untergebracht werden. Da ist für die SAK noch Optimierung hinsichtlich der Ausgestaltung und der damit verbundenen Kosten möglich. Falls im Projekt Kostensenkungen möglich sind, dann sollten die Einsparungen gemäss der SAK bei den Provisorien realisiert werden.

«Avenir Berne Romande» will die Verwaltungen nach ihren Kompetenzen in verschiedenen Zentren implementieren. So sollen neben Tavannes und Reconvilier auch unter anderem Biel, Neuenstadt und Tramelan solche Zentren bleiben oder zu solchen werden.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.