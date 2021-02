Abo Serie Persönlichkeiten Der Grüne Michel Seiler sieht ziemlich schwarz

Das Mauerhoferhaus in Trubschachen ist für den 71-Jährigen zum Inbegriff dessen geworden, was der Welt heute fehle: echte Begegnungen. Hier spricht er über das, was die Menschheit aus seiner Sicht kaputt macht.