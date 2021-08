Neuer Stausee an der Trift - Grossräte wollen das Verfahren beschleunigen

Das Projekt an der Trift Infos einblenden

Die KWO möchte an der Trift einen neuen Speichersee und ein neues Kraftwerk bauen. Im See könnten rund 85 Millionen Kubikmeter Wasser gespeichert werden, was einem Energieinhalt von 215 Gigawattstunden entspricht. Das Wasser liesse sich dank des Speichers vor allem auch im Winter zur Stromproduktion nutzen, da die Schweiz während dieser Jahreszeit jeweils auf Stromimporte angewiesen ist. Die KWO selbst spricht von einem der «grössten saisonalen Zubauspeicher, die in der Schweiz derzeit politisch, wirtschaftlich und technisch möglich sind». Die Kosten schätzt die KWO auf 390 Millionen Franken. (sgg)