Areal Sportzentrum Gstaad – Grossprojekt mit Concert Hall geplant Auf dem Areal des Sportzentrums Gstaad ist Grosses im 100-Millionen-Bereich vorgesehen. Unter anderem eine Konzerthalle als Ersatz für das Festivalzelt. Svend Peternell

Das winterlich verschneite Gstaad mit Sportzentrum aus der Vogelperspektive. Auf diesem Areal ist Grosses für Sport und Kultur geplant. Foto: Bruno Petroni

Der Dämpfer war gross, als es Anfang September 2019 hiess: Die Stiftung Les Arts Gstaad wird nach vielen Jahren aufgelöst. Damit wird es keinen Konzerthallenbau gleich beim Bahnhof für ursprünglich 180, dann 120 und zuletzt 105 Millionen Franken geben.

Das Problem dabei: Die Zeltkonstruktion für die grossen Sinfoniewerke am Gstaad Menuhin Festival und für die zweitägige Country Night Gstaad ist in die Jahre gekommen und muss in absehbarer Zeit ersetzt werden. Aber auch die angrenzende Tennishalle beim Sportzentrum entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.