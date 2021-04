Bödeli-Meisterschaften – Grossniklaus fuhren obenaus Elina Grossniklaus und Michael Grossniklaus holten sich die Meistertitel von Bödeli-Ski.

Elina Grossniklaus von der JO Bönigen und Michael Grossniklaus von der JO Habkern gewannen die Bödeli-Meisterschaften. Foto: PD

Bödeli-Ski führte mit Unterstützung der Skiclubs Wilderswil und Matten an zwei Wochenenden die Bödeli-Meisterschaften im Slalom und im Riesenslalom durch. Der Slalom am ersten Wochenende war für die Juniorinnen und Junioren Teil der Kombinationswertung, für die Kinder wurde er als separates Rennen gewertet.

Der Riesenslalom am zweiten Wochenende galt als Meisterschaftsrennen für die Kinder und war wiederum Kombinationsbestandteil. «Zur Freude aller konnte an beiden Wochenenden ein zweites Rennen in der gleichen Disziplin durchgeführt werden», schreibt Bödeli-Ski in einer Mitteilung.

Die Bödeli-Skiclubs zeichneten sich an diesen Wochenenden durch sehr hohe Beteiligung aus. Nachdem bereits im Slalom 75 Startende gezählt worden waren, waren es im Riesenslalom sogar 123 Kinder und Jugendliche. «Die Rennen waren für alle eine willkommene Abwechslung, haben sie doch seit November viele Trainingstage absolviert und hatten nun die Gelegenheit, sich mit den anderen Bödeli-Skiclubs zu messen», steht im Communiqué weiter.

Zweimal Grossniklaus

Beim Riesenslalom-Rennen an der Winteregg wurden sowohl die Bödeli-JO-Meister als auch die Kombinationssieger bei den Juniorinnen und Junioren gekürt. Bei den Mädchen setzte sich Elina Grossniklaus, (JO Bönigen) durch, bei den Knaben Michael Grossniklaus (JO Habkern). Bei den Juniorinnen gewann Janette Brunner (SC Habkern), bei den Junioren Joel Jaggi (SC Matten).

Janette Brunner vom SC Habkern und Joel Jaggi vom SC Matten waren die Schnellsten in der Kategorie Junioren. Foto: PD

Äusserst knapp wurde die Mannschaftswertung entschieden, wofür jeweils die fünf schnellsten Zeiten (drei Knaben, zwei Mädchen) zählen. Die JO Bönigen siegte mit einem Vorsprung von nur 4 Hundertstelsekunden vor der JO Habkern, auf dem dritten Rang landete die JO Matten.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.