Urtenen-Schönbühl, Moosseedorf – Grossflächiger Stromausfall in mehreren Gemeinden der Region Bern Seit 16.30 Uhr sind mehrere Dörfer, die von der Genossenschaft Elektra mit Energie versorgt werden, komplett ohne Strom. Die Störung kann voraussichtlich bis 22 Uhr behoben werden. UPDATE FOLGT

Insgesamt acht Dörfer hatten am Dienstagabend für mindestens 2,5 Stunden keinen Strom. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am frühen Dienstagabend kam es in mehreren Gemeinden, die von der Genossenschaft Elektra mit Energie versorgt werden, zu Stromausfällen. Kurz nach 16.30 Uhr fiel der Strom in Urtenen-Schönbühl teilweise aus, die Gemeinden Moosseedorf, Zuzwil, Iffwil, Bangerten, Ballmoos, Wiggiswil und Deisswil waren vorerst komplett ohne Strom, wie Jan Giger, Leiter Netze bei Elektra, auf Anfrage bestätigt.

Nach ungefähr 2,5 Stunden habe man Urtenen-Schönbühl und Moosseedorf wieder mit Strom versorgen können, so Giger weiter. Die anderen Gemeinden seien nach wie vor komplett ohne Strom. Giger rechnet damit, dass die Störung bis ungefähr 22 Uhr behoben sein wird.

Ursache für die Stromausfälle ist gemäss Angaben auf der Website von Elektra ein Kurzschluss auf der Mittelspannungsleitung zwischen Moosseedorf und Iffwil. Warum es zum Kurzschluss kam, ist bisher nicht klar.

PD/chh

