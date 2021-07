Vor dem Swiss Open – Grosses Tennis im kleinen Gstaad Vom 17. bis zum 25. Juli fliegen die Filzbälle wieder durch die Roy Emerson Arena in Gstaad. Corona-konform und ohne Titelsponsor, dafür mit einem spektakulären Teilnehmerfeld. Kerem S. Maurer

Freut sich heute wie damals 2017, dass das Swiss Open Gstaad wieder durchgeführt werden kann: Turnierdirektor Jeff Collet. Foto: Kerem S. Maurer

Im vergangenen Jahr musste das Swiss Open in Gstaad in seiner über hundertjährigen Geschichte zum ersten Mal abgesagt werden. In diesem Jahr überwiegt bei den Verantwortlichen nun die Freude darüber, dass das Tennisturnier vom 17. bis 25. Juli wieder durchgeführt werden kann. Wenn auch nicht im normalen Rahmen.

Aber was ist derzeit schon normal? Zutritt in die Roy Emerson Arena erhält nur, wer nachweislich geimpft, getestet oder genesen ist. Die Zuschauerzahl wird von normalerweise 4500 auf maximal 2500 reduziert, das Rahmenprogramm entfällt, doch im Village gibt es Sponsorenstände, Bars und Food-Trucks.