Zwischenfall im Golf von Oman – Grosses Schiff der iranischen Marine sinkt nach Brand Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie Matrosen in Schwimmwesten das Schiff verlassen. Im Golf von Oman gab es in den letzten Jahren immer wieder mysteriöse Vorfälle mit Schiffen. UPDATE FOLGT

Grosse Rauchfahne im Golf von Oman: Das Schiff Charg brannte und sank anschliessend. Foto: Keystone/Asriran.com

Ein Schiff der iranischen Marine ist nach einem Brandvorfall im Persischen Golf gesunken. Das gab die iranische Marine am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Isna bekannt.

Alle Massnahmen, um das Schiff Charg zu retten, seien in den vergangenen 20 Stunden gescheitert. Die genaue Ursache wird nach Angaben von Isna noch untersucht.

In Schwimmwesten bereit, das Schiff zu verlassen: Matrosen auf der Charg, bevor sie später sank. Foto: Keystone/Asriran.com

Die Charg war eines der grössten Marine-Schiffe des Landes und seit über 40 Jahren im Einsatz. Sie war in Grossbritannien gebaut worden. Das Schiff der iranischen Marine konnte andere Schiffe auf See mit Nachschub versorgen und es war für die Beförderung schwerer Ladungen geeignet. So diente es u. a. als Startplatz für Helikopter.

Eines der grössten Kriegsschiffe der Iranischen Marine: Die Charg, hier in einer Archivaufnahme. Foto: Keystone

Immer wieder kam es im Golf von Oman in den letzten Jahren zu ungeklärten Zwischenfällen. Im Juni 2019 hatte es an an Tankern aus Norwegen und Japan Explosionen gegeben. Die USA und Grossbritannien gaben damals dem Iran die Schuld für die mutmasslichen Attacken, konnten jedoch keine Beweise vorlegen. Der Iran wies jedoch jede Verwicklung in die Vorfälle zurück und deutete eine Verantwortung der USA an.

Die USA veröffentlichten damals ein Video, um die angebliche Schuld des Irans am Anschlag auf zwei Öltanker zu belegen. Quelle: Reuters/Tamedia

Der Iran liegt seit Jahren mit der internationalen Gemeinschaft wegen seiner Uran-Anreicherung im Streit. Derzeit laufen in Wien Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015. Die Vereinbarung soll verhindern, dass der Iran die Fähigkeit zum Bau einer Atombombe erlangt. Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus der Vereinbarung ausgestiegen und hatten neue massive Sanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt. Als Reaktion zog sich Teheran schrittweise von seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurück.

Die Regierung des im Januar angetretenen US-Präsidenten Joe Biden hat sich grundsätzlich zu neuen Verhandlungen mit dem Iran bereit erklärt. Sie dringt allerdings darauf, dass das Land zunächst zu seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurückkehren müsse. Der Iran wiederum macht die Aufhebung von US-Strafmassnahmen zur Vorbedingung. Direkt mit dem Iran über das Atomabkommen aus dem Jahr 2015 verhandeln die EU, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, China und Russland.

Im April dieses Jahres hatte es in der unterirdischen Atomanlage Natans im Iran eine Explosion gegeben. Dabei waren Zentrifugen beeinträchtigt worden. Der Iran bezeichnete den Vorfall als «Atomterrorismus». Es wird vermutet, dass Israel für den Angriff zuständig war. Das Land hat das nicht öffentlich kommentiert.

sda/afp/cpm

