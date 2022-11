TV Wilderswil – Grosses Oscar-Fest zum 125. Geburtstag Seit 125 Jahren wird in Wilderswil im Verein geturnt. Das grosse Geburtstagsfest war mit vielen Oscars filmreif. Anne-Marie Günter

«Top Gun»: Der feierende Turnverein zeigte sich mit Topleistungen am Stufenbarren und am Boden. Foto: Anne-Marie Günter

Zweimal in der Woche Training, Barren und Stufenbarren, Kugelstossen, Teamaerobic: Der Turnverein Wilderswil ertüchtigt körperlich und sorgt für Kameradschaft. Sein 125-Jahr-Jubiläum feierte der Verein gross und mit einem offiziellen Teil. Ein Erlebnis für alle biete der Verein; er sorge für das Wohlergehen, sagte Gemeindepräsident Kurt Herren. Und Martin Hebeisen vom Zentralvorstand des Schweizer Turnverbands freute sich, dass eines seiner älteren Mitglieder in einem so blühenden Zustand ist, und dankte für das Engagement aller Beteiligten.