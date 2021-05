Wirbel um Pflanzenschutzprojekt – «Grosses Interesse» – Kanton veröffentlicht Messdaten nun doch Neuste Erkenntnisse aus dem Berner Pflanzenschutzprojekt werden noch vor den Agrarabstimmungen publik. Auch dank eines Gesuchs dieser Zeitung. Cedric Fröhlich

Blick auf das Einzugsgebiet des Ballmoosbachs und den Weiler Ballmoos, der zur Gemeinde Jegenstorf gehört. Foto: zvg

Die Verantwortlichen des Berner Pflanzenschutzprojekts haben eingelenkt und veröffentlichen neuste Ergebnisse aus Gewässeruntersuchungen vor den Abstimmungen am 13. Juni. Das schreibt die zuständige Berner Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Behörden reagieren damit auf ein Einsichtsgesuch, das diese Zeitung letzte Woche beim Kanton eingereicht hat (lesen Sie hier den Bericht über die Wirren um die Daten).

Ursprünglich wollten die Behörden ihre Erkenntnisse erst nach den Abstimmungen vom 13. Juni publizieren. Als Grund gaben sie an, dass die Daten vor den beiden Agrarabstimmungen sowohl vom Ja- wie auch vom Nein-Lager instrumentalisiert werden könnten. Dies auch vor dem Hintergrund des gehässigen Abstimmungskampfs, der aktuell im Land tobt. Die Ergebnisse teilten sie dieser Zeitung auf Anfrage in zusammengefasster Form mit. Das Gesuch um Einsicht ins Datenmaterial sowie in einen Bericht lehnten sie hingegen kategorisch ab.