Sommer-Camp ausgebucht – Grosses Interesse an Angebot für Unterrichtende ohne Lehrdiplom Die PH Bern bot in diesem Sommer ein Camp für Unterrichtende ohne Lehrdiplom an. Dabei wurden die Grundlagen des Lehrberufs vermittelt.

Welches Lehrmittel muss ich verwenden? Unter anderem das erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Sommer-Camps für Unterrichtende ohne Lehrdiplom. (Archivbild) Foto: Christian Beutler

Im Kampf gegen den Lehrpersonenmangel hat die Pädagogische Hochschule Bern (PHBern) in diesem Sommer erstmals ein Sommer-Camp für Unterrichtende ohne Lehrdiplom durchgeführt. Das Angebot war mit 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgebucht.

Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer erhielten laut einer Mitteilung der PHBern vom Freitag einen ersten Einblick in die Grundlagen des Lehrberufs. Es ging um Fragen wie: Welches ist der aktuell gültige Lehrplan? Welche Lehrmittel muss ich verwenden? Was sind Pflichtelemente in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten?

Das neue Angebot ermögliche es den Unterrichtenden ohne Lehrdiplom, sich auf einen Teil der grossen Anforderungen vor dem Schulstart vorzubereiten. Anderseits würden dadurch Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrpersonen in den Schulen des Kantons Bern entlastet, schreibt die PHBern weiter.

Die meisten der 130 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer werden laut PHBern im neuen Schuljahr zum ersten Mal vor einer Klasse stehen. Einige dieser Quereinsteigerinnen und -einsteiger nahmen bereits im letzten Schuljahr die Lehrtätigkeit auf.

Massnahme gegen Lehrpersonenmangel

Anfang Mai hatte die bernische Bildungs- und Kulturdirektion das Sommer-Camp angekündigt. Es handle sich um eine Massnahme gegen den Lehrerinnen- und Lehrermangel.

Damals hiess es, im Kanton Bern seien noch knapp 500 unbefristete Stellen für Lehrpersonen zu besetzen. Am Freitag zeigte die Internetseite der Bildungs- und Kulturdirektion 182 freie Lehrerinnen- respektive Lehrerstellen an.

Eine der Teilnehmerinnen des Sommer-Camps wird in der Mitteilung der PH Bern vom Freitag mit der Aussage zitiert: «Es ist eine tolle Erfahrung, man kriegt sehr viel Wissen in kurzer Zeit vermittelt, und mir wurden gewisse Zusammenhänge klarer».

Der Projektleiter der Veranstaltung sagt laut Communiqué: «Die Komplexität des Lehrberufs ist sehr hoch, das Sommer Camp ist kein Ersatz für eine Ausbildung.»

Viele Studierende unterrichten

Die PH Bern ermöglicht es ihren Studierenden laut Communiqué heute, Teilzeit zu studieren und bereits während des Studiums zu unterrichten. Aktuell hätten rund 1500 Studierende, also rund die Hälfte aller Studierenden, eine Anstellung in einer Schule. Viele übernähmen regelmässig Stellvertretungen.

Um an der PH Bern studieren zu können, brauche es nicht zwingend eine gymnasiale Matura. Rund die Hälfte der Studierenden habe 2022 über eine andere Vorbildung verfügt.

