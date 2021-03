Ziegenzüchter in Ranflüh – Grosses Echo auf den Gitzi-Raub Anfang Februar wurden aus dem Stall der Familie Bärtschi 26 Zicklein gestohlen. Die Reaktionen auf den Diebstahl waren zahlreich – es gab aufmunternde Worte, Pralinen, Geldnoten und ein Gerücht. Jacqueline Graber

Aus diesem Stall klauten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag, den 2. Februar, 26 kleine Ziegen. Foto: Christian Pfander

Einen Monat ist es her, seit aus dem Stall von Therese und Urs Bärtschi in Ranflüh 26 Gitzi gestohlen wurden. «Den Diebstahl haben wir einigermassen überwunden», sagt Therese Bärtschi. Doch geblieben sei ein ungutes Gefühl. Gross ist die Angst, dass sich erneut jemand auf dem Hofareal herumtreiben könnte. So wie in der Nacht auf Dienstag, den 2. Februar. Zwischen 23.30 und 5 Uhr wurden 26 Gitzi der Rasse Gämsfarbige Gebirgsziegen aus dem Stall gestohlen.

Bärtschis züchten Ziegen, etwa 140 Tiere sind eingestallt. Die Milch der Tiere bringen sie in eine Käserei in der Region. Weiter halten sie Zucht-und Mastgitzi. Und erstaunlicherweise waren alles Mastgitzi, welche die mutmasslichen Täter mitgenommen haben. Noch heute fragen sich die Eheleute, ob es reiner Zufall gewesen sei oder ob sich die Diebe in der Zucht auskannten.