Hike & Fly Gleitschirmrennen – Grosserfolg für Patrick von Känel Das «Dolomiti Super Fly» ging mit einem dreifachen Schweizer Sieg zu Ende: Drei Berner Oberländer haben in der Schlussphase des Rennens ihre 35 Konkurrenten richtiggehend deklassiert. Patrick on Känel schlägt Chrigel Maurer im Fotofinish. Bruno Petroni

Patrick von Känel ist der grosse Sieger am Dolomiti Super Fly. Foto: Bruno Petroni

Das Frutiger Trio Patrick von Känel, Sepp Inniger und Chrigel Maurer bestritt am Mittwochmorgen in der Endphase des Dolomiti Super Fly-Gleitschirmwettkampfs ihr eigenes Rennen im Rennen: Nach dem gemeinsamen Aufstieg zum Cros d’Archil (2033 m) starteten sie gleichzeitig zum letzten Flug und liessen es offen, wer wohl am Ende das glücklichste Händchen haben werde.

Schon vor dem letzten Renntag sagte ein entspannter Chrigel Maurer: «Mal sehen, wie die beiden Jungs drauf sind – und schauen, wer den besten Thermikschlauch erwischen wird. Wir haben keinen Plan.»

Offensichtlich die beste Thermik erwischte schliesslich Patrick von Känel, der sich in der letzten halben Stunde des Rennens von seinen beiden Freunden und Verfolgern leicht lösen, Höhe gewinnen und direkt ins Ziel fliegen konnte, während hintereinander Sepp Inniger gerade mal drei Kilometer und Chrigel Maurer zwei Kilometer vor dem Ziel mangels Höhe landen und die letzten Meter zu Fuss hinter sich bringen mussten. Sympathische Geste des Champions: Er wartete an seinem Landeplatz auf Sepp Inniger, um gemeinsam das Ziel zu kreuzen.

Patrick von Känel hat den entscheidenden Moment wie folgt erlebt: «Während ich nahe einer Felswand plötzlich gutes Steigen hatte und die Thermik bis hoch hinauf ausnutzen konnte, waren Chrigel und Sepp leicht versetzt. Das hat schon gereicht, um die nötigen paar hundert Meter Differenz zu erreichen.»

Noch läuft das Rennen bis zum Wochenende. Der nächste Verfolger der erfolgen Oberländer, der Pole Michal Gierlach lag zum Zeitpunkt des Eintreffens des Siegers im Ziel noch 40 Kilometer davon entfernt.

Das Dolomiti Super Fly ist ein 312 Kilometer langes Gleitschirm-Biwakrennen, welches in einer grossen Runde in einem mittleren Radius von rund 50 Kilometern rund um Bozen im Uhrzeigersinn ausgetragen wird. Start und Ziel befinden sich in Löweneck.