Wegen Abstandsregeln – Grosser Rat tagt in der Berner Festhalle Am Dienstagnachmittag hat die Junisession des Berner Kantonsparlaments begonnen – auf dem Bernexpo-Gelände.

Schlangestehen für die Grossrätinnen und Grossräte vor der Festhalle. Foto: Keystone

Statt im ehrwürdigen Rathaus tagt der bernische Grosse Rat seit Dienstagnachmittag in der Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände – in unmittelbarer Nachbarschaft zu den eidg. Räten. Der abtretende Grossratspräsident würdigte die Arbeit der Regierung in der Coronakrise.

Hannes Zaugg (glp/Uetendorf) nahm den aussergewöhnlichen Sitzungsort zum Anlass, zum Auftakt der Session auf die Krise der letzten Wochen zurückzublicken. Diese verglich er mit einer Reise in einem Flugzeug, in dem plötzlich alle Bordinstrumente ausfielen und auch die Fluglotsen keine genauen Angaben mehr liefern konnten.

Im Cockpit seien jedoch Piloten gesessen, welche die Situation gut gemeistert hätten, sagte Zaugg weiter. Vielleicht sei nicht jedes Manöver notwendig gewesen, doch «wir sind nicht abgestürzt». Die Reise sei aber noch nicht vorbei, «und wir wissen, dass sie teuer werden wird.»

Es sei nun nicht Aufgabe des Parlamentes, im Nachhinein zu beurteilen, wer wann was richtig oder falsch gemacht habe, sagte Zaugg und sprach der Regierung sowie allen an der Bewältigung der Coronakrise Beteiligten den Dank aus. Der Grosse Rat quittierte diese Aussagen mit Applaus.

Fast 50 Jahre nach den Rolling Stones

Weil im Rathaus die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, findet die Juni-Session in der über 4600 Quadratmeter grossen Festhalle statt. Die 160 Tische der Grossrätinnen und Grossräte formen einen Halbkreis mit der gleichen Sitzordnung wie im Rathaus.

Für die Voten stehen zwei Rednerpulte zur Verfügung, die abwechselnd benutzt und gereinigt werden. Publikum ist im Saal nicht zugelassen. Die Session kann aber live per Stream im Internet verfolgt werden. Die Medienschaffenden können die Debatte von der Galerie aus verfolgen.

In der 1948 erbauten und in die Jahre gekommenen Festhalle – ein Neubau ist in Planung – finden ansonsten Grossanlässe und Konzerte statt. Legendär war etwa der Auftritt der Rolling Stones im Jahre 1973.

Die Durchführung ausserhalb des Rathauses, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, kostet mit knapp 1,3 Millionen Franken doppelt so viel wie üblich. Das Parlament verabschiedet dazu voraussichtlich noch am Dienstag einen Nachkredit von 600'000 Franken.

Für die Sitzungen der grösseren Fraktionen und Kommissionen wurden Räume in der nahen Militärkaserne zugemietet. Die kleineren Fraktionen können sich im Rathaus und in der Staatskanzlei zu ihren Sitzungen treffen.

Vier neue Gesichter Infos einblenden Zu Beginn der Juni-Session hat der Grosse Rat am Dienstag vier neue Parlamentsglieder vereidigt. Gleich drei neue Gesichter gibt es bei der EVP. Tabea Bossard-Jenni (Oberburg), Hanspeter Steiner (Boll) und Margret von Bergen (Uetendorf) rücken für Martin Aeschlimann (Burgdorf), Ruedi Löffel (Münchenbuchsee) und Marc Jost (Thun) nach. Die drei langjährigen Kantonspolitiker sind auf Ende Mai zurückgetreten. Bei der BDP übernimmt Andreas Mühlemann (Grasswil) den durch den Rücktritt von Monika Gygax-Böninger (Obersteckholz) freiwerdenden Sitz. (sda)

( SDA/flo )