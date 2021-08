Es gilt die Maskenpflicht – Grosser Rat tagt im Herbst wieder im Berner Rathaus Wegen der Corona-Pandemie fanden fünf Sessionen des Grossen Rats auf dem Berner Expo-Gelände statt. Nun kehrt er ins Berner Rathaus zurück.

So werden sich die Debatten des bernischen Grossen Rats ab 6. September wieder präsentieren - allerdings gilt eine generelle Maskenpflicht. (Archivbild) Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Das Berner Kantonsparlament wird im September nach fünf Sessionen auf dem Berner Expo-Gelände wieder ins Berner Rathaus zurückkehren. Das ist der Internetseite des bernischen Grossen Rats zu entnehmen.

Die Fraktion der Mitte machte am Donnerstag in einer Mitteilung auf diesen Entscheid des Büros des Grossen Rats aufmerksam. Sie teilte auch mit, sie begrüsse die Rückkehr des Kantonsparlaments in die Berner Altstadt. Die Fraktion werde die GGG-Regel (geimpft, genesen oder getestet) vollumfänglich umsetzen.

Die Herbstsession des Grossen Rats beginnt am 6. September und endet am 16. September. Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Rathaus zugelassen, doch gilt es, die Abstände einzuhalten. Auch herrscht eine generelle Maskenpflicht.

Wegen der Corona-Pandemie wich das Kantonsparlament zwischen Juni 2020 und März 2021 auf die Berner Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände aus. Die Junisession dieses Jahres fand in den Räumlichkeiten des Bernexpo-Messe- und Kongresszentrum neben der Festhalle statt.

Drei Wechsel bei SVP und Grünen

Der Grosse Rat wird mit drei neuen Mitgliedern tagen, wie am Donnerstag die Kantonsregierung mitteilte. Bei den Grünen ersetzt Dominique Bühler aus Niederscherli Antonio Bauen aus Münsingen, der seinen Rücktritt erklärt hat. Bei der SVP folgt Katja Riem aus Kiesen auf Moritz Müller aus Bowil.

Zudem ersetzt – ebenfalls in der SVP-Fraktion – der Thuner Gemeinderat Roman Gimmel den abtretenden Carlo Schlatter aus Thun. Die Kantonsregierung hat alle drei neuen Ratsmitglieder für gewählt erklärt. Alle drei Wechsel erfolgen auf den 1. September.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.