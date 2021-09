Fluglärm im Oberhasli – Grosser Rat mit einer Stimme

für Kompensationen Der Grosse Rat unterstützt einstimmig die Kompensationsmassnahmen punkto Fluglärm für die Bevölkerung der Region Brienz-Oberhasli. Hans Urfer

Eine F/A 18 startet auf dem Militärflugplatz Unterbach in Meiringen in Richtung Brienz. Foto: Bruno Petroni

Mit 149:0 Stimmen und ohne Debatte nahmen die Mitglieder des Grossen Rates am Donnerstagnachmittag die Motion von Peter Flück (FDP, Interlaken) an. Dieser fordert in seinem Vorstoss von der Kantonsregierung mehr Engagement für die fluglärmgeplagte Bevölkerung in der Region Oberer Brienzersee-Haslital.

Damit wird der Regierungsrat beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die von der Region geforderten 150 bis 200 zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig müsse sie sich für den Erhalt der 200 Arbeits- und 20 Ausbildungsplätze des Flugplatzes selbst einsetzen und sicherstellen, dass die betroffenen Gemeinden fristgerecht über sämtliche Aktivitäten, welche die Bevölkerung betreffen, informiert werden.