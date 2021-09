Trotz hoher Corona-Fallzahlen – Grosser Rat lehnt Maskenpflicht für seine Mitglieder ab Die Mitglieder des Grossen Rats wollen mehrheitlich keine Maske tragen. Ein Ordnungsantrag, der eine Maskenpflicht verlangte, hatte keine Chance. Stefan Schnyder

Die grosse Mehrheit der bürgerlichen Mitglieder des Grossen Rats trägt keine Maske. Foto: Raphael Moser

Der Grosse Rat tagt seit Montagnachmittag wieder im Berner Rathaus. Dies nach einem längeren, Corona-bedingten Exil in den Bernexpo-Hallen. Und Corona war gleich zu Beginn der Session ein Thema. Das Ratsbüro hatte im Vorfeld der Herbstsession entschieden, dass die Mitglieder des Grossen Rats am Sitzplatz und am Rednerpult keine Maske tragen müssen. Eine Maskentragpflicht gilt für die 160 Abgeordneten nur beim Herumgehen im Rathaus.

Der Entscheid des Ratsbüros missfiel vor allem den Grossrätinnen und Grossräten aus dem links-grünen Spektrum sowie den Grünliberalen. Ein Ordnungsantrag der SP, welcher die Einführung einer Zertifikatspflicht forderte, wurde zurückgezogen, da es laut Parlamentspräsident Hervé Gullotti (SP, Tramelan) keine rechtliche Grundlage dafür gibt.