Polizeieinsatz in Biel – Mehrere Schüsse in Innenstadt In der Stadt Biel ist es am Donnerstagabend zu einem Dienstwaffen-Einsatz gekommen. Dieser stand im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt in Lengnau. UPDATE FOLGT

Das Gebiet rund um den unteren Quai in der Innenstadt von Biel ist derzeit abgesperrt. Foto: zvg

Bei einem Polizei-Einsatz in Biel ist es am Donnerstagabend zu einem Dienstwaffen-Einsatz seitens der Polizei gekommen. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt in Lengnau.

Im Zusammenhang mit diesem habe die Polizei in Biel gegen 18.30 Uhr einen Mann angehalten, sagte eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Polizeisprecherin machte noch keine weiteren Angaben zum Geschehen in Biel. Der Polizeieinsatz habe am frühen Abend begonnen und sei noch im Gang, sagte sie. In der Folge ist das Gebiet rund um den Unteren Quai und die Karl-Neuhaus-Strasse abgesperrt. Die Polizei kündigte für später am Abend weitere Informationen an.

In einem Wohnhaus in Lengnau hatte die Polizei am Mittwoch einen toten Mann gefunden. Sie geht davon aus, dass dieser Opfer eines Verbrechens geworden war, wie sie am Donnerstagvormittag meldete. Umfangreiche Ermittlungen wurden aufgenommen.

sst