Abo Wandertipp im Berner Oberland An der kontinentalen Wasserscheide

Bernerland ist Aareland. Doch an der Grimsel fliesst Berner Wasser beinahe in die Rhone und damit ins Mittelmeer. Die Bergwanderung zum Nägelisgrätli führt jedenfalls in eine urtümliche Welt von kargem Fels mit Gletschersicht.