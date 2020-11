Kirchgemeindeversammlung Rohrbach – Grosser Ertragsüberschuss Johann Hirschi, Kirchgemeinde- und Kirchgemeinderatspräsident, konnte einen ordentlichen Gewinn präsentieren. Zudem kam es zu einer personellen Veränderung.

Johann Hirschi (links) heisst Roland Mürner im Kirchgemeinderat willkommen. Foto: PD

Da die Frühjahrsversammlung der Kirchgemeinde Rohrbach aufgrund des Coronavirus nicht durchgeführt wurde, konnte die Jahresrechnung 2019 den Stimmberechtigten erst jetzt vorgestellt und danach genehmigt werden. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 85’000 Franken ab, also 80’000 Franken besser als budgetiert, wie Kirchgemeinde- und Kirchgemeinderatspräsident Johann Hirschi in der reformierten Kirche in Rohrbach verkündete.

Insbesondere fielen die Kirchensteuern und die Überweisungen vom Förderverein besser aus als erwartet. Daneben blieb auch der Aufwand mehrheitlich unter den budgetierten Ausgaben.