Holzbaufirma in Emmenmatt – Grosser Erfolg mit kleinen Ställen Es gibt auch gute Nachrichten in der Corona-Krise. Zum Beispiel von der Ilfis-Holzbau AG in Emmenmatt: Der Familienbetrieb, der Kleintierställe herstellt, hat so viel Arbeit wie nie. Markus Zahno

Matthias Bärtschi leitet die Firma in der vierten Generation. Fotos: Christian Pfander

In der Produktionshalle der Ilfis-Holzbau AG arbeiten vier Männer. Einer schneidet an der Fräse ein Vierkantholz zu, einer hobelt ein Brett, einer tackert ein Stück Metallzaun an einen Rahmen, und einer hantiert routiniert mit dem Akkuschrauber.