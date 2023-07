Thun vor 100 Jahren – Grosser Bahnhof auf dem Flugplatz In nicht weniger als 18 Flugzeugen traf im Juli 1923 ein hoher parlamentarischer Besuch auf dem Flugplatz Thun ein. Manuel Berger

Auf dem Flugplatz auf der Grossen Allmend war vor 100 Jahren einiges los. Foto: Christoph Gerber

Hatte es in Thun zuvor schon parlamentarischen Besuch gegeben, dann gewiss nicht in vergleichbarer Art und Weise. «In einem stattlichen Geschwader von 18 Flugzeugen trafen die Landesväter gestern Abend um 6 Uhr hier ein», schrieb das «Oberländer Tagblatt» am 11. Juli 1923. Noch am selben Abend habe eine Besichtigung des Flugplatzes Thun stattgefunden. Anschliessend habe sich die Kommission ins Hotel Viktoria-Baumgarten begeben.