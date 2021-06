Förderverein Kunstmuseum Thun – Grosser Ankauf für das Kunstmuseum Im Zentrum des Vereinsjahres 2020 des Fördervereins Kunstmuseum Thun stand der Ankauf eines grossformatigen Bildes der in Berlin lebenden Schweizer Künstlerin Christine Streuli.

Das Kunstmuseum Thun von der Aareseite her betrachtet. Foto: Christina Burghagen

«Im Zentrum des Vereinsjahres 2020 des Fördervereins Kunstmuseum Thun stand nach den erfolgreichen Anlässen zum 60-jährigen Bestehen des Vereins der Ankauf eines grossformatigen Bildes der in Berlin lebenden Schweizer Künstlerin Christine Streuli», teilt der Verein in einem Schreiben mit. Corona-bedingt hätte nur ein kleiner Teil der geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Auch die Mitgliederversammlung geschah virtuell: Rund ein Viertel des aktuell 324 Mitglieder umfassenden Vereins beteiligte sich an der schriftlichen Abstimmung. Der Vorstand mit seinem Präsidenten Hansjürg Schönthal konnte zur Kenntnis nehmen, dass sämtliche statutarischen Geschäfte gutgeheissen wurden.

«In der Museumslandschaft positionieren»

Der Förderverein Kunstmuseum Thun wurde 1959 gegründet, um die Sammlungstätigkeit des Kunstmuseums zu unterstützen. Die vom Verein erworbenen Werke werden dem Museum als Dauerleihgaben anvertraut und der Öffentlichkeit im Rahmen von Ausstellungen zugänglich gemacht.

«Mit speziellen Beiträgen an ausserordentlichen Ausstellungen oder Publikationen verhilft er dem Museum zu zusätzlicher Attraktivität und leistet damit einen wesentlichen Beitrag, das Kunstmuseum Thun in der Schweizer Museumslandschaft zu positionieren», so der Verein über sich selber.

Der Verein will auch weiterhin attraktiv für alle Kunstinteressierten aller Altersstufen sein. Deshalb unterstütze er auch die Angebote des Kunstmuseums im Rahmen der Kunstvermittlung. Seinen Mitgliedern bietet er Führungen, Kunstreisen und Begegnungen mit Kunstschaffenden an. Zu den wichtigsten Aufgaben des laufenden Vereinsjahres gehört die Aktualisierung des Auftrittes unter Einbezug der sozialen Medien.

pd/don

