Mittwochabend in Bern – Grosse Schanze: Ein Verletzter nach Schlägerei Am Mittwochabend wurde auf der Grossen Chance ein Mann verletzt, der in eine Schlägerei involviert war. Zwei Männer mussten auf die Wache.

Auf der grossen Schanze kam es am Mittwochabend zu einer Schlägerei – mehrere Personen waren involviert. Foto: Urs Baumann

Bei einer Schlägerei auf Berns Grosser Schanze ist am späten Mittwochabend ein Mann verletzt worden. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei hielt zwei mutmasslich an der Schlägerei beteiligte Männer an.

Diese wurden für weitere Abklärungen auf eine Wache gebracht, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Weitere Ermittlungen zur Auseinandersetzung laufen. Polizei und Justiz gehen von mehreren an der Schlägerei beteiligten Personen aus und haben einen Zeugenaufruf erlassen.

SDA/ngg

