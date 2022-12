Investitionen in Beatenberg – Grosse Vorhaben belasten die Finanzen Die Stimmberechtigten bewilligten das Budget 2023 mit 33 zu 15 Stimmen. Thema war eine neue Heizung für das Schulhaus Spirenwald. Anne-Marie Günter

Auf die Gemeinde Beatenberg kommen grössere Investitionen zu. Foto: Bruno Petroni

2013 beschloss die Gemeindeversammlung nach Aussage eines Stimmberechtigten, für die gemeindeeigenen Liegenschaften in Spirenwald eine gemeinsame Schnitzelheizung zu erstellen. 2022 ist die Notheizung beim Schulhaus, wie Gemeindepräsident Noirjean vor 49 Stimmberechtigten erläuterte, so marod geworden, dass für 2023 eine Pelletheizung für 80‘000 Franken in den Investitionsplan aufgenommen wurde. Sie soll ein subventioniertes Pilotprojekt werden.