Wechsel bei Interunido Langenthal – Grosse Verantwortung im verrufenen Quartier Seit 2005 präsidiert Heidi Fuhrer den Vorstand der Langenthaler Integrationsstelle Interunido. Nun soll Subajini Kandiah neue Impulse bringen. Julian Perrenoud

Die alte Präsidentin übergibt an der Thunstettenstrasse an die neue: Heidi Fuhrer (links) und Subajini Kandiah. Fotos: Beat Mathys

Vor 20 Jahren bestand diese Vision: ein Haus für die Förderung und Bildung von Erwachsenen, mitten im Quartier. Damals liessen sich die Mitglieder der frisch gegründeten Fach- und Bildungsstelle Interunido an der Thunstettenstrasse 40 nieder. An einem Ort, der wegen seiner vielen Menschen mit Migrationshintergrund in Langenthal als verrufen und problembehaftet galt. Bis heute konnte das Quartier diesen Ruf nicht abschütteln.

In einem dreijährigen Pilotprojekt im Migrations- und Integrationsbereich startete die Geschäftsstelle mit Deutschkursen und interkulturellem Dolmetschen. Hinter Interunido stand bereits damals als Trägerschaft der Verein zur Förderung der Bildung und Integration im Oberaargau. In der Folge wurde das Angebot ausgebaut, die Stadt Langenthal ins Boot geholt, die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion auch.