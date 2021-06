Ferien in Zeiten der Pandemie – Grosse Unterschiede bei den Reiseversicherungen Wer bei der Mobiliar neu eine Reiseversicherung abschliesst, erhält nur noch einen eingeschränkten Schutz gegen die Folgen von Corona-Massnahmen. Andere Versicherungen sind teilweise kulanter. Rahel Guggisberg

Bernerinnen und Berner zieht es wieder in die Ferne. Doch wegen Corona gestaltet sich die Ferienplanung nach wie vor schwierig. Eine Reiseversicherung kann helfen, hohe Kosten zu vermeiden. Foto: Getty Images

Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen in diesem Sommer wieder ins Ausland reisen. Allein bei Hotelplan Suisse buchten seit Anfang Juni knapp 50 Prozent mehr Kunden Ferien im erweiterten Mittelmeerraum als im gleichen Zeitraum 2019 – also im Jahr vor der Pandemie. Und auch die Reise-Beratungshotline, welche diese Zeitung kürzlich durchgeführt hat, zeigte, dass es zahlreiche Bernerinnen und Berner in die Ferne zieht. Sorgen bereiteten den Anrufenden zum Beispiel folgende Fragen: Was ist, wenn plötzlich eines der ungeimpften Kinder Corona hat und die Familie nicht zurückfliegen kann? Und wie ist die Rückerstattung geregelt, falls der Flug nicht angetreten werden kann und das Hotel gebucht ist?