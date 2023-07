Schafe und Gänsegeier bei Boltigen – Der Unmut im Tal ist gross Was zum Tod von 20 Schafen auf der Alp Nüschlete oberhalb von Boltigen führte, wird weiter abgeklärt. Derweil ist für viele Einheimische im Tal klar: Verantwortlich seien die Gänsegeier. Hans Peter Roth

Die Alp Nüschlete, wo am 27. Juni 20 Schafe zu Tode kamen (Bildmitte oben) und die Chlus (Talabschluss links). Foto: Bruno Petroni

Vier Männer sitzen an einem Tisch. Es ist ruhig am Sonntagvormittag im Hotel-Restaurant Simmental in Boltigen. Sie sprechen übers Beizensterben und anderes, das im Tal beschäftigt. Auch über die toten und verletzten Schafe, die vorletzte Woche hoch über dem Dorf unweit der Alp Nüschlete entdeckt wurden. Waren es tatsächlich Gänsegeier, welche insgesamt 20 Tiere in den Tod getrieben haben sollen? «Das kann ich nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei», sagt ein Biobauer aus der Gemeinde, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will. «So etwas hat es in der Region jedenfalls noch nie gegeben.» Eine «traurige Geschichte» sei das. «Aber die bringen das raus», meint er, in Anspielung an die laufenden Untersuchungen zum Vorfall.