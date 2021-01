Tote aus dem Thunersee – Grosse Trauer um Basler DJane In den sozialen Medien trauern Freunde um die 31-jährige Baslerin, die am Sonntag tot aus dem Thunersee geborgen wurde. Sie soll an Techno- und Goa-Partys aufgelegt haben.

Die Leiche der Frau wurde am Sonntag beim Tauchplatz Enteneck zwischen Gunten und Merligen entdeckt. Foto: Patric Spahni

Bei der 31-jährigen Baslerin, die am Sonntag tot aus dem Thunersee zwischen Gunten und Merligen geborgen wurde, handelt es sich um eine DJane aus der Basler Techno-Szene. Das schreibt das Onlineportal von 20 Minuten am Freitagabend. Sie soll an Techno- und Goa-Partys aufgelegt haben.

Die Kantonspolizei Bern geht von einem Tötungsdelikt aus. Im Rahmen eines Zeugenaufrufes hat sie das Bild von einem gestohlenen Sockel veröffentlicht, der zusammen mit der Leiche gefunden wurde. Weitere Angaben zur Frage, wie die Frau zu Tode gekommen ist, machte die Polizei bin anhin nicht.

Die Polizei sucht Hinweise zu diesem Sockel. Foto: pkb

sih