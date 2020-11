Gemeindeversammlung Kiesen – Grosse Pläne trotz roten Zahlen Höhere Ausgaben in verschiedenen Bereichen und merklich weniger Steuereinnahmen: Kiesens Rechnung und Budget sind defizitär. Trotzdem plant die Gemeinde Grosses. Marco Zysset

Das Schulhaus in Kiesen. Der Schulraum genügt gemäss dem Gemeinderat «qualitativ und quantitativ» nicht mehr den heutigen Anforderungen. Foto: Christian Pfander

Die Kiesener Gemeinderechnung für das Jahr 2019 schliesst im allgemeinen, steuerfinanzierten Haushalt mit einem Aufwandüberschuss von gut 293’000 Franken ab. Dies bei Gesamtausgaben von 3,32 Millionen Franken. Darüber informierte Heinz Aebersold in seiner Funktion als Finanzverwalter die 40 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in der Turnhalle.

Unter anderem musste für die Tempo-40-Signalisation im Dorf und die Schulwegsicherung auf der Aare- und der Jabergstrasse mehr ausgegeben werden als budgetiert. Und: Die Steuereinnahmen sprudelten mit insgesamt 2,12 Millionen Franken namentlich bei Firmen deutlich weniger stark als mit 2,33 Millionen im Budget vorgesehen. Zudem belasten Abschreibungen als Folge der Umstellung auf das Rechnungslegungsmodell HRM2 die Jahresrechnung noch bis 2023 jeweils mit 235’770 Franken jährlich.