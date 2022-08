Erneuerbare Energien boomen – auch auf dem Bödeli – Grosse Nachfrage nach Fernwärme Seit einem Jahr verzeichnen die drei Fernwärmewerke in Wilderswil, Ringgenberg und Unterseen eine starke Zunahme der Anfragen für neue Anschlüsse. Sibylle Hunziker

Auf dem Bödeli boomt Wärme aus Holz: Neue Fernwärmeleitungen in Ringgenberg. Foto: PD/Avari

Bis Ende 2021 belieferte die Avari AG mit drei Wärmeverbünden in sechs Gemeinden insgesamt 367 Kunden mit Fernwärme (siehe Kasten). «Dieses und nächstes Jahr kommen rund 70 Kunden dazu, mit denen bereits Verträge abgeschlossen wurden», erklärt Helmut Perreten, CEO der IBI AG (Industrielle Betriebe Interlaken), die seit Februar 2022 für die Geschäftsführung der Avari verantwortlich ist. 70 Neuanschlüsse in so kurzer Zeit sind ein massiver Sprung für das Wärmenetz, das zuvor in den drei Jahrzehnten seit seiner Gründung recht gemächlich gewachsen ist. Dazu kommen weitere 140 Anfragen, «Tendenz steigend», wie es Perreten ausdrückt.