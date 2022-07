Waldbesitzer im östlichen Oberland – Grosse Nachfrage nach einheimischem Holz Steigende Holzpreise und die Wild-Situation beschäftigen die Waldbesitzer im Oberland. Nun sollen mehr Tiere geschossen werden.

Holz aus Schweizer Wäldern ist gefragt. Foto: Nicole Pont

«Die aktuelle Weltlage hat der breiten Bevölkerung aufgezeigt, dass kurze Wege in der Energieversorgung nicht nur preisliche Vorteile bieten», schreibt der Waldbesitzerverband Interlaken-Oberhasli. Deshalb habe Heizen mit Holz einen Boom ausgelöst. Die Anbieter seien mit Aufträgen gut aus- und teilweise sogar überlastet.

Das war eine Erkenntnis aus der Hauptversammlung des Waldbesitzerverbands. «Die Holzpreise haben sich erholt, und dank der grossen Nachfrage findet auch die Fichte C einen guten Absatzmarkt», steht in der Mitteilung. Andreas Lötscher, Bereichsleiter Waldwirtschaft vom Amt für Wald und Naturgefahren, sowie

der Revierförster Ralf Schai vom Forst Lütschinentäler gaben einen Einblick in die Wald- und Wild-Situation im Oberland Ost. Die Situation ist nach wie vor unbefriedigend. Erste Massnahmen wurden in Absprache mit dem Jagdinspektorat eingeleitet. So wird mehr Wild geschossen.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem kleinen Minus von 70.40 Franken ab. Der Verein verfügt neu über ein Eigenkapital von 155’600 Franken. Der Vorstand wurde wiedergewählt – mit Ausnahme des Revisors Andreas Frutiger, der zurückgetreten ist. Sein Nachfolger ist Armin Gertsch aus Gündlischwand.

