Gemeindeversammlung Bönigen – Grosse Mehrheit für durchlässige Oberstufe Nach kurzer Diskussion entschied die Gemeindeversammlung mit 104 Ja zu 24 Nein, in Bönigen künftig eine komplette Oberstufe anzubieten. Sibylle Hunziker

Die Schule Bönigen/Iseltwald wird künftig eine komplette Oberstufe führen; der Platz in den Schulhäusern (hier das alte Schulhaus in Bönigen) reicht – auch ohne das Zelt, das gegenwärtig für ein Zirkusprojekt der Schule auf dem Pausenplatz steht. Foto: Sibylle Hunziker

Bislang führt Bönigen für das 7. bis 9. Schuljahr eine reine Realschule. Sekundarschülerinnen und -schüler aus Bönigen und Iseltwald besuchen die Schule in Interlaken. «Es ist ein undurchlässiges Modell», erläuterte Simon Seiler, im Böniger Gemeinderat verantwortlich für die Schule. «Es ermöglicht den Jugendlichen keine Auf- und Abstiege zwischen den Leistungsniveaus – egal, wie sie sich in ihren letzten drei Schuljahren in den einzelnen Schulfächern entwickeln.» Auch organisatorisch sei es ein starres Modell. Und weil die Schülerzahlen der Oberstufe in Bönigen zu kleine Klassen ergeben, ist es für Kanton und Gemeinde auch das teuerste aller möglichen Modelle.