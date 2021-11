Gemeindeversammlung Linden - Grosse Einvernehmen in der Gemeinde

Gemeindeversammlung Linden – Grosses Einvernehmen in der Gemeinde Keine Gegenstimme, kein Votum, eine einzige Enthaltung. An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch winkten die Lindener diskussionslos alle Geschäfte durch. Hans Peter Roth

53 Stimmberechtigte nahmen am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung von Linden teil. Foto: Hans Peter Roth

Der Saal im Gasthof Linde füllte sich und bald mussten noch weitere Stühle bereitgestellt werden. Abstand blieb im geräumigen Saal dennoch genügend, als Gemeindepräsident Beat Engel am Mittwochabend die Gemeindeversammlung eröffnete. 53 Stimmberechtigte hatten sich eingefunden, um direktdemokratisch über das Budget, die Teilrevision der baurechtlichen Grundordnung sowie die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats zu befinden.

Rechnung mit Bilanzüberschuss

Über den Gesamthaushalt der Rechnung 2020 gab es Erfreuliches zu berichten. Dieser schloss um rund 626’000 Franken besser als budgetiert. Damit belief sich der Bilanzüberschuss der Gemeinde per Ende 2020 auf gut 1,6 Millionen Franken. Das Investitionsprogramm sieht zu Lasten des allgemeinen Haushalts in den Jahren 2021 bis 2026 Vorhaben im Umfang von 0,9 Millionen und in den gebührenfinanzierten Bereichen von gut 1,6 Millionen Franken vor.