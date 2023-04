Gemeindeversammlung – Grosse Einigkeit in Adelboden Die 95 Teilnehmenden der Gemeindeversammlung hiessen alle Geschäfte einstimmig gut; darunter auch die Rechnung 2022, die mit einem kleinen Defizit abschliesst. Nik Sarbach

Die Gemeinde Adelboden hat im vergangenen Jahr besser gewirtschaftet als budgetiert. Foto: Bruno Petroni

95 Stimmberechtigte fanden sich am Freitagabend zur ordentlichen Frühlingsgemeindeversammlung in Adelboden ein. Sie stellten dem Gemeinderat für die im Vorfeld geleistete Arbeit ein gutes Zeugnis aus, indem sie alle Vorlagen ohne Gegenstimme guthiessen. So bewilligten sie einem Nachkredit von gut 750’000 Franken als Einlage in die Spezialfinanzierung «Vorfinanzierung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens».