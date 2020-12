Als «Best Talent Sport» nominiert – Grosse Ehre für Tennistalent Dominic Stricker Der 18-Jährige aus Grosshöchstetten ist als einer von drei Kandidaten für den nationalen Nachwuchspreis nominiert. Marco Spycher

Dominic Stricker ist als «Best Talent Sport» nominiert. Foto: Raphael Moser

Es ist beeindruckend, was Dominic Stricker im Jahr 2020 erlebt und erreicht hat. Zur Saisonvorbereitung wurde das Berner Tennistalent im Januar von Roger Federer nach Dubai eingeladen. Im Oktober triumphierte er im Juniorenfeld von Roland Garros – im Einzel und im Doppel, wohl bemerkt. Vor nicht einmal einem Monat bereitete er an den ATP-Finals in London die Stars auf deren Einsätze vor, trainierte unter anderem mit Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem oder dem späteren Sieger Daniil Medwedew. Und nun ist der 18-Jährige aus Grosshöchstetten für den nationalen Nachwuchspreis «Best Talent Sport» nominiert – zusammen mit Leichtathlet Simon Ehammer und Langläuferin Siri Wigger.

Wer gewinnt, entscheidet das Publikum: Auf der Website von SRF kann abgestimmt werden. Im Rahmen der Livesendung zu den «Sports Awards» vom Sonntag, 13 Dezember (20:05 auf SRF 1), wird dann das «Best Talent Sport» gekürt. Der Siegerin oder dem Sieger winkt ein Förderpreis im Wert von 12’000 Franken im Namen der Schweizer Sporthilfe.

Es wäre ein krönender Abschluss für die Juniorenzeit Strickers, der 2021 ausschliesslich auf der Profitour unterwegs sein und vorab Turniere der dritthöchsten Kategorie bestreiten wird.