Top-Bewertung in Gourmetmagazin – Grosse Ehre für Adelbodner Bäckerei Das Gourmetmagazin «Falstaff» hat die beliebteste Bäckerei-Confiserie der Schweiz gesucht. Den Spitzenplatz holte sich die Bäckerei Haueter in Adelboden.

Hart anpacken hat sich gelohnt – Marc und Susan Haueter dürfen sich nun Besitzer der beliebtesten Bäckerei der Schweiz nennen. Foto: PD

«Das Sortiment an Brot und Gebäcken in der Bäckerei Haueter besticht durch Vielfalt, Perfektion und durch ganz traditionelles Handwerk», schreibt der Adelbodner Betrieb in einer Mitteilung. Das scheint auch den Kundinnen und Kunden der pinken Backstube an der Dorfstrasse zu munden: Sie haben die Bäckerei Haueter im «Falstaff»-Magazin, dem auflagestärksten Heft in der Gastro- und Gourmetbranche im deutschsprachigen Raum, zur beliebtesten Bäckerei der Schweiz gewählt.

«Diese Auszeichnung macht uns stolz und motiviert uns noch mehr, jeden Tag unser Bestes zu geben», kommentiert Geschäftsführer Marc Haueter in der Mitteilung das Resultat. Eines, das sich sehen lassen darf: Haueters gewannen den Wettbewerb mit mehr als 53 Prozent aller Stimmen. Aber auch eines, das verpflichtet, stellt der Geschäftsführer fest: «Die beliebteste Bäckerei der Schweiz zu sein, ist ein grosser Titel. Und auch eine grosse Aufgabe.»

Diese wollen Susan und Marc Haueter mit ihrem Team weiterhin bestmöglich erfüllen. Ihr neuster Trumpf: Die Adelbodner Nusstorte. Die Zutaten dafür beziehen Susan und Marc Haueter ausschliesslich von Produzenten aus dem Kanton Bern. Die Verwendung von lokalen und regionalen Zutaten sei eine Grundsatzentscheidung, dafür stehe der Traditionsbetrieb ein, erklärt Marc Haueter.

PD