Aus dem Lysser Parlament – Grosse Diskussion um kleines Bauernhaus Es waren gleich viele dafür wie dagegen: Per Stichentscheid wurde der Verkauf der Liegenschaft an der Kirchenfeldstrasse in Lyss im Parlament besiegelt. Simone Lippuner

Die 160-jährige Liegenschaft löste im Lysser Parlament hitzige Diskussionen aus. Foto: Peter Samuel Jaggi

Das Haus ist uralt. Und steht mitten in Lyss, an der stark befahrenen Kirchenfeldstrasse. Im kantonalen Bauinventar ist die 160-jährige Liegenschaft als erhaltenswert aufgeführt. Noch. Das kann sich während der aktuellen Überarbeitung des Inventars noch ändern.

Doch egal, wie der Kanton über das Kleinbauernhaus entscheidet: Vielen Lysserinnen und Lyssern sind die Liegenschaft und das umliegende Land wichtig, sie wollen diese Parzelle nicht einfach hergeben.

Im Lysser Parlament wurden diese Leute am Montag überstimmt: Nach einer intensiven Debatte entschieden die Politiker auf Antrag des Gemeinderates, das Grundstück an der Kirchenfeldstrasse 17 zu verkaufen. Eine andere Option wäre die Sanierung der Liegenschaft gewesen oder aber der Abriss des Hauses, um das Land als strategische Reserve zu behalten.

Äusserst knapper Entscheid

Der Entscheid zum Verkauf hätte knapper nicht sein können: Mit 18 zu 18 Stimmen gab es gleich viele Gegner wie Befürworter. Ratspräsident Jürgen Gerber (EVP) hatte den Stichentscheid zu fällen, an seiner allerersten Sitzung in dieser Funktion. «Ein GAU», sagte er und lachte.

In erster Linie war es die Fraktion SP/Grüne, die sich gegen den Verkauf aussprach und die Rückweisung des Geschäfts forderte. Obwohl der Standort nicht attraktiv sei, könne die Gemeinde das Land in Zukunft möglicherweise gegen ein geeigneteres tauschen, sagte Katrin Meister (SP). Auch GLP und BDP wehrten sich gegen eine Veräusserung: «Lyss wird künftig immer mehr Schulraum benötigen. Die Gemeinde sollte diese Parzelle als Landreserve in unmittelbarer Nähe des Lyssbach-Schulhauses behalten», forderte Yannick Hauser (GLP).

FDP, SVP und EVP hingegen vertraten die Meinung des Gemeinderates. Das Haus habe ein schlechtes Fundament und zudem keinerlei strategische Bedeutung für Lyss, hiess es etwa. «Und die 1000 Quadratmeter Land eignen sich nun auch nicht wirklich für einen Landabtausch», sagte Markus Sahli (FDP).

Elternforum zieht um

Die Liegenschaft ist eines der ältesten Gebäude an der Kirchenfeldstrasse und seit über 50 Jahren im Besitz der Gemeinde Lyss. Aktuell nutzt das Elternforum Lyss die Räumlichkeiten. Es wird jedoch im Sommer in die alte Försterschule umziehen.

Das alte Kleinbauernhaus wird nun an den Meistbietenden verkauft. Sollte das Gebäude erhalten bleiben, müsse in erster Linie das Dach saniert werden, schrieb der Gemeinderat in der Botschaft. An mehreren Stellen tritt Wasser ein. Denn seit 2002 gilt das Haus als Abbruchliegenschaft, entsprechend werden seit 20 Jahren nur noch die nötigsten Renovationen durchgeführt.