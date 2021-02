Brisanter Vorschlag – Grossbritannien will Cancel Culture per Gesetz verbieten Bildungsminister Gavin Williamson kündigt ein Gesetz an, das die Redefreiheit bewahren soll. Aber ist Restriktion wirklich das richtige Mittel? Alexander Menden

Gavin Williamson schlägt ein Gesetz vor, das es Rednerinnen und Rednern ermöglichen soll, etwa Universitäten auf Entschädigung zu verklagen, sollten sie das Gefühl haben, ihre Redefreiheit werde eingeschränkt. Foto: Matt Dunham (Keystone)

Am 26. November 2007 hatte die Oxford Union, der Debattierclub der englischen Universität, ihren bis dahin umstrittensten Redner zu Gast: David Irving, Hitler-Fan und Antisemit, sollte sich den Fragen der Union-Mitglieder stellen. Es hatte vorher harsche Kritik an der Entscheidung gegeben, einem Rechtsextremisten ein Forum zu bieten, von hochrangigen Politikern, Oxforder Studenten, Anti-Rassismus-Vereinigungen sowie den jüdischen und muslimischen Gesellschaften der Universität.

Siebenmal hatte Irving in der Vergangenheit auf dem Programm gestanden. Siebenmal war er wieder ausgeladen worden. Diesmal sprach er, obwohl 30 Demonstrierende zuvor kurzzeitig eine Sitzblockade im debating chamber gelungen war. Er gab den Märtyrer («Ich weigere mich, dem Druck nachzugeben und zu schreiben, was denen in den Kram passt. Ich schreibe auf, was ich in den Archiven finde») und verschwand nach einer Dreiviertelstunde.