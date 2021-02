Trauerfeier im Live-TV – Grossbritannien verabschiedet Corona-Helden «Captain Tom» Der 100-jährige Rekord-Spendensammler wurde mit militärischen Ehren beigesetzt. Die Zeremonie wurde im Fernsehen übertragen.

Sechs Soldaten des Yorkshire-Regiments, in dessen Vorgänger Tom Moore im Zweiten Weltkrieg gedient hatte, trugen seinen Sarg. Foto: Tom Evans (RLC/Keystone)

Mit militärischen Ehren hat Grossbritannien vom Corona-Helden und Weltkriegsveteranen Tom Moore Abschied genommen. Soldaten formten bei einer kleinen, im Fernsehen übertragenen Zeremonie am Samstag bei einem Krematorium im englischen Bedford eine Ehrengarde. Die Beisetzung fand auf Wunsch der Familie des Hundertjährigen anschliessend im kleinen Kreis statt.

Sechs Soldaten des Yorkshire-Regiments, in dessen Vorgänger Moore im Zweiten Weltkrieg gedient hatte, trugen seinen Sarg. Darauf lagen der Union Jack, seine Militärmütze sowie sein Degen. 14 weitere Soldaten feuerten Salut-Schüsse. Anschliessend überflog ein Weltkriegsflugzeug der Royal Air Force das Krematorium. An der Beisetzung nahmen nur Moores beiden Töchter, vier Enkel sowie seine Schwiegersöhne teil.

Eine C-47 Dakota, ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, flog über das Gelände. Zu Beginn wurde Captain Toms Version der beliebten Fussballhymne «You‘ll Never Walk Alone» gespielt. Foto: Joe Giddens (Keystone/EPA)

«Die Armee ist sehr stolz, zu den Feierlichkeiten zu Ehren seines ausserordentlichen Lebens beizutragen», teilte das Verteidigungsministerium mit.

Der hundertjährige Nationalheld war am 2. Februar nach einer Corona-Infektion gestorben. Angelehnt an den Komiker Spike Milligan, auf dessen Grabstein «Ich sagte doch, dass ich krank bin» zu lesen ist, hat sich Moore für sein eigenes Grab die Aufschrift: «Ich sagte doch, dass ich alt bin» gewünscht. Seine Asche sollte in einem Familiengrab neben seinen Eltern und Grosseltern beigesetzt werden.

Moore hatte zu seinem 100. Geburtstag im vergangenen April eine Spendenaktion für den nationalen Gesundheitsdienst NHS gestartet. Er wollte einhundert Mal mit seinem Rollator seinen Garten abschreiten und hoffte dafür auf eintausend Pfund von Spendern.

Die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore schliesslich 33 Millionen Pfund (gut 42 Millionen Franken) sammelte und zu einer nationalen Berühmtheit wurde. Das Militär ernannte ihn zum «Ehren-Oberst», im Juli wurde er von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Tom Moore wurde im Mai 2020 zum Ritter geschlagen. Der 100-Jährige hatte 33 Millionen Pfund Spendengelder gesammelt. Video: Tamedia

Moores Töchter verlasen persönliche Würdigungen: «Wir hätten uns nicht vorstellen können, wie das letzte Jahr deines Lebens aussehen würde», sagte Hannah Ingram-Moore. «Vielleicht bist du nun gegangen, aber deine Botschaft und dein Geist leben weiter», sagte Moores zweite Tochter Lucy Teixeira.

AFP